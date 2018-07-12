В освобожденном Севастополе будет музей оккупации – постпред Порошенко

Сооружение музея оккупации и часовни на КПВВ "Чонгар" - неоправданное использование бюджетных средств, которые могли бы быть направлены на решение множества проблем в Присивашье.

Об этом OBOZREVATEL заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, комментируя решение главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева.

"Часовню и музей оккупации планируется строить на КПВВ за средства Госбюджета, как пишут в новостях о Херсонской ОГА. У пограничников, военных, СБУ, Нацполиции куча проблем в Присивашье, у временно перемещенных лиц нет жилья. А тут – музей. Это же ужас", - возмутился постпред президента.

"И при всем уважении ко всем религиям - как можно строить культовый объект за бюджетные деньги?" - спросил он.

Бабин заверил: "Музей оккупации будет. Но, конечно, не на Чонгаре, а в освобожденном Севастополе. Ну и, конечно, отдельный зал "славы" там будет для должностных лиц региональных и местных органов, поступки, намерения и желания которых мы вынуждены оценивать последние месяцы".

В контексте идеи по созданию на КПВВ комнат для приема граждан он напомнил об имеющихся помещениях Нацполиции для взаимодействия с гражданами, "которые уже успешно работают. Без музея".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Борис Бабин пояснил, к каким последствиям в среднесрочной перспективе может привести отсутствие в Крыму надежного источника пресной воды.