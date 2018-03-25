УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

В Одесской области стая злых псов разорвала 6-летнюю школьницу

2.4тЧитать новость на украинском

В селе Светлое Лиманского района Одесской области в пятницу, 23 марта, стая бездомных собак искусала 6-летнюю девочку по имени Даша, которая возвращалась со школы домой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Руслан Демчук. Пострадавшую школьницу в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где врачи наложили ей более 100 швов. Сейчас состояние ребенка улучшилось и ее перевели в обычную палату.

Как рассказывает активист, местные жители уже неоднократно обращались в органы местного самоуправления с жалобами на похожие нападения агрессивных собак на людей. Однако до сих пор никаких мер принято не было.

Новости
Собаки загрызли воина АТО: срок за жуткую трагедию получил пенсионер

Сообщается, что после данного инцидента представители сельсовета пытались отравить опасных бездомных собак.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Кропивницком бешеный кот покусал людей.

Место
УкраинаОдесса
Поделиться в Facebook

Наши блоги