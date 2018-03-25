В Одесской области стая злых псов разорвала 6-летнюю школьницу

В селе Светлое Лиманского района Одесской области в пятницу, 23 марта, стая бездомных собак искусала 6-летнюю девочку по имени Даша, которая возвращалась со школы домой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Руслан Демчук. Пострадавшую школьницу в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где врачи наложили ей более 100 швов. Сейчас состояние ребенка улучшилось и ее перевели в обычную палату.

Как рассказывает активист, местные жители уже неоднократно обращались в органы местного самоуправления с жалобами на похожие нападения агрессивных собак на людей. Однако до сих пор никаких мер принято не было.

Сообщается, что после данного инцидента представители сельсовета пытались отравить опасных бездомных собак.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Кропивницком бешеный кот покусал людей.