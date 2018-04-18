В Одессе закрасили названия российских городов на Аллее Славы

Активисты националистической организации С14 закрасили краской названия российских городов-героев времен Второй мировой войны на Аллее Славы в Одессе и написали на их месте названия украинских городов Донбасса.

Согласно сообщению организации в Facebook, изменения коснулись города Москва, Мурманск, Новороссийск, Волгоград и Тула. Вместо них появились надписи Иловайск, Дебальцево, Краматорск, Мариуполь, ГАП (Донецкий аэропорт).

Активисты пояснили, что эти надписи имеют гораздо большее значение для Украины.

"С14 не отрицает героичность подвига некоторых воинов, участвовавших в отчаянных боях Второй мировой войны. Но сейчас надписям российских городов-оккупантов не место на нашей земле", - сообщили националисты.

Аллея Славы - мемориальный комплекс в память о павших в годы Второй мировой войны. Расположен в парке имени Т.Шевченко в Одессе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве C14 нагрянули с "экскурсией" в Лавру .