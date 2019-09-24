В Одессе возле парка нашли окровавленного мужчину. Фото 18+

В Одессе у Стамбульского парка нашли окровавленного мужчину. У него были перерезаны вены.

Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя городского головы Николай Покровский в Facebook. По его словам, человека обнаружили сотрудники КУ "Муниципальная варта" в 9:26 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Мужчине оказали первую медицинскую помощь, кровотечение остановили, однако его пульс был слабым. На место вызвали скорую и полицию.

В Одессе нашли окровавленного мужчину Facebook Николая Покровского

Также Покровский добавил в комментариях, ссылаясь на слова медиков, что мужчина "будет жить", у него обнаружили признаки наркотического опьянения.

В Одессе у Стамбульского парка нашли окровавленного мужчину Facebook Николая Покровского

У него были перерезаны вены Facebook Николая Покровского

Мужчина будет жить, у него обнаружили признаки наркотического опьянения Facebook Николая Покровского

Комментарий Скриншот

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