В Одессе возле парка нашли окровавленного мужчину. Фото 18+

В Одессе у Стамбульского парка нашли окровавленного мужчину. У него были перерезаны вены.
Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя городского головы Николай Покровский в Facebook. По его словам, человека обнаружили сотрудники КУ "Муниципальная варта" в 9:26 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).
Мужчине оказали первую медицинскую помощь, кровотечение остановили, однако его пульс был слабым. На место вызвали скорую и полицию.
В Одессе нашли окровавленного мужчину
Facebook Николая Покровского
Также Покровский добавил в комментариях, ссылаясь на слова медиков, что мужчина "будет жить", у него обнаружили признаки наркотического опьянения.
В Одессе у Стамбульского парка нашли окровавленного мужчину
Facebook Николая Покровского
У него были перерезаны вены
Facebook Николая Покровского
Мужчина будет жить, у него обнаружили признаки наркотического опьянения
Facebook Николая Покровского
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Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, на Кировоградщине в селе Камбурлиевка Онуфриевского района 10-летний мальчик покончил с собой.
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