В Одессе охранник клуба одним ударом убил посетителя: появилось видео

В Одессе охранник ночного клуба одним ударом убил посетителя. Мужчина скончался в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области. Как стало известно, погибшему было 36 лет. Он пытался остановить конфликт между его приятелем и охранниками ночного клуба.

В этот момент охранник ударил его в голову и мужчина упал.

"Пострадавший был немедленно госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, в котором он впоследствии скончался", – сообщили в полиции.

24-летний охранник заведения был задержан и отправлен в изолятор. По информации издания "Думская", инцидент произошел возле ночного клуба "Гранат".

Как сообщал OBOZREVATEL, в супермаркете Киева между посетителями возник конфликт, который в дальнейшем закончился смертью одного из мужчин. Его убили одним ударом.

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