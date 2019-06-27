В Одессе напали на известную журналистку: подробности и фото

В Одессе в четверг, 27 июня, совершили нападение на журналистку "Стоп коррупции" Асю Глуцкую.

Как сообщил в Facebook ее коллега Роман Бочкала, накануне она опубликовала расследование о коррупции в ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей Украины).

"Продолжая разоблачать мошенников в мантиях, Ася отправилась вчера в Одессу. Ей удалось выяснить адрес поместья одиозного судьи Чванкина, стоимостью примерно 1 млн$. Отсняв виллу, съемочная группа поехали в Киевский райсуд, которым руководит Чванкин. Там уже ждали", - рассказал он.

"Подъехал бус с титушками и убитая "копейка". Молодые обступили авто журналистов, после чего дали команду водителю жигулей врезаться в сторону машины съемочной группы. Все это сопровождалось запугиванием. Титушки также назвали отель и номера, в которых жили мои коллеги", - передает журналист.

По его словам, это были те же люди, которые полгода назад уже защищали скандального судью, который очень тщательно прятал свою виллу. "Даже изменил нумерацию домов, чтобы НАПК не смогло установить адрес во время проверки", - отметил Бочкала.

Он потребовал справедливого досудебного расследования, отметив, что "Одесса вновь показала себя с ужасной стороны по отношению к общественному сектору".

"Хорошо, что все живы. Какое варварство..." - написал журналист.

В Одессе напали на Асю Глуцкую Facebook Романа Бочкалы

В Одессе напали на Асю Глуцкую Facebook Романа Бочкалы

В Одессе напали на Асю Глуцкую Facebook Романа Бочкалы

В Одессе напали на Асю Глуцкую Facebook Романа Бочкалы

В Одессе напали на Асю Глуцкую Facebook Романа Бочкалы

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в Черкассах прямо на улице избили известного журналиста. Он так и не вышел из комы и недавно стало известно о его смерти.

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