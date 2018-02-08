В Одессе напали на известного активиста Стерненко

В Одессе неизвестные напали на гражданского активиста, бывшего главу местного "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Об инциденте в Facebook вечером 7 февраля сообщил сам потерпевший.

Стерненко опубликовал фотографии, на которых видны ссадины на его лице, а также порез на руке.

"Жить буду. Считаю, что нападение на меня организовано со стороны Труханова (мэра Одессы - ред.) и Ко, как месть за гражданскую деятельность", - написал он.

Как известно, Стерненко, в частности, является организатором серии протестов против выступления в Одессе исполнителей, побывавших в Крыму. Так, 17 ноября он руководил срывом творческого вечера российского актера театра и кино Константина Райкина. 24 ноября суд постановил арестовать экс-главу "Правого сектора" на 60 суток.

Как сообщал "Обозреватель", 13 декабря суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток.