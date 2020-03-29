В городе Никополь Днепропетровской области старшего лейтенанта полиции жестоко убили и пытались спрятать тело в багажнике авто.

Подробности трагедии OBOZREVATEL сообщили источники в правоохранительных органах.

В ночь на воскресенье, 29 марта, в городе остановили авто, в котором находились два местных жителя – отец 1964 года рождения с сыном 1984 года рождения. Во время осмотра транспортного средства в багажнике был обнаружен мертвым оперуполномоченный Никопольского отдела полиции 1995 года рождения.

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На теле зафиксированы огнестрельные ранения. Водителя и его сына задержали. Фамилии не уточняются в связи с тайной следствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом участковый офицер Вышгородской полиции погиб из-за травмы в драке. Смерть наступила в результате травмы головы и кровоизлияния в мозг.

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