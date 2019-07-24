В Николаеве водитель такси жестоко избил пассажирку: жуткие фото

В Николаеве таксист избил пассажирку, узнав, что она забыла кошелек и не может оплатить проезд.

Об этом на странице в Facebook сообщила Мария Теслюк, которая и стала жертвой неадекватного водителя. Девушка также опубликовала снимки следов побоев на лице.

"Я села на ж\д вокзале с целью ехать к родным, но сразу поняла, что забыла кошелёк. Водитель сразу смутился и сказал,что бесплатно везти не будет, о чем я и не просила. Результат – избитое тело и лицо", – написала пострадавшая.

Иллюстрация. Такси Соцсети

"Цвет машины и номер укажу в течении судебного процесса. Девочки, не садитесь никогда в чужие машины, берегите себя", – добавила украинка.

Известно, что автомобиль не принадлежит службам такси. В комментариях к посту пользователи советуют девушке снять побои и обращаться в полицию. Судя по всему, пострадавшая будет судиться с обидчиком.

Мария Теслюк Facebook

Мария Теслюк Facebook

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Николаеве полиция задержала военнослужащего, который регулярно совершал разбойные нападения на женщин.

Злоумышленник прятал лицо под балаклавой и грабил пострадавших на ходу – находясь за рулем мопеда.

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