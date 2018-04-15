В Николаеве взорвали автосалон: все подробности

В воскресенье в Николаеве на территории автосалона по улице Троицкой, 107, прогремел взрыв.
По данным ГУ Национальной полиции в Николаевской области, правоохранителям о взрыве рассказал владелец автосалона, сообщает "Обозреватель".
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ЧП произошло около 04:20 утра. В результате взрыва были повреждены окна автосалона.
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На месте событий полицейские нашли чеку от гранаты и фрагменты взрывного устройства, которые были отправлены на экспертизу.
По данному факту было возбуждено уголовное производство по статье об умышленном повреждении имущества.