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18 сентября • обновлено в 14:56
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В Николаеве на АЗС застрелили троих людей: первые фото и детали

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В среду, 18 сентября, в Николаеве на автозаправочной станции застрелили трех человек.

Об этом передает пресс-служба Нацполиции области, сообщая, что тела людей с огнестрельными ранениями были найдены на АЗС. Отмечается, что сообщение о об обнаружении тел работников АЗС поступило в полицию около 12:20.

"Сейчас на месте происшествия, во главе с руководством ГУНП в Николаевской области, работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты", – говорится в сообщении.

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Все обстоятельства преступления устанавливаются. В Николаеве ввели специальную полицейскую операцию "Сирена".

Сведения о событии внесены в ЕРГР ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Убийство в Николаеве

Убийство в Николаеве

Убийство в Николаеве

Убийство в Николаеве

Убийство в Николаеве

Убийство в Николаеве

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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
не удивлен! опг зеленского рулит
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кожедуб ruslan, Война до полной победы. Киев без сала нам не нужен!
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