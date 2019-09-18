В Николаеве на АЗС застрелили троих людей: первые фото и детали

В среду, 18 сентября, в Николаеве на автозаправочной станции застрелили трех человек.

Об этом передает пресс-служба Нацполиции области, сообщая, что тела людей с огнестрельными ранениями были найдены на АЗС. Отмечается, что сообщение о об обнаружении тел работников АЗС поступило в полицию около 12:20.

"Сейчас на месте происшествия, во главе с руководством ГУНП в Николаевской области, работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты", – говорится в сообщении.

Все обстоятельства преступления устанавливаются. В Николаеве ввели специальную полицейскую операцию "Сирена".

Сведения о событии внесены в ЕРГР ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Убийство в Николаеве

Убийство в Николаеве

Убийство в Николаеве

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