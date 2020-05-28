В Николаеве копов обвинили в зверском избиении. Фото 18+

В Николаеве трем полицейским и курсанту академии выдвинули обвинения в жестоком избиении мужчины, якобы причастного к незаконному майнингу криптовалют.

Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, о подозрении объявлено начальнику отдела, оперуполномоченному и начальнику сектора криминальной полиции, а также курсанту Национальной академии внутренних дел, который был направлен в данный отдел для обеспечения безопасности и порядка на время пандемии COVID-19 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Николаеве полицейских подозревают в избиении майнера

Следствием установлено, что в марте правоохранители во время обыска в рамках уголовного производства по факту хищения электроэнергии обнаружили и изъяли оборудование для майнинга криптовалюты "Asic Bitmain Antminer" в количестве 544 штуки и незаконно установленный трансформатор.

21 апреля полицейские провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудование. После обыска пострадавший был доставлен в отделение полиции, где его избили.

Также следователи ГБР установили, что работники полиции незаконно присвоили изъятое оборудование для майнинга. В ходе обыска по месту жительства инспектора Николаевской полиции было обнаружено указанное оборудование.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием) УКУ.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

ГБР

ГБР

ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейских Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в избиении и изнасиловании 26-летней женщины.

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