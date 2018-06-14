В Николаеве изнасиловали 12-летнюю девочку в центре города

В центре Николаева в ночь на четверг, 14 июня, двое парней изнасиловали 12-летнюю девочку.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, сообщил о преступлении житель одного из домов.

Он рассказал, что ночью, возвращаясь домой, увидел,как шла нетрезвая девушка в окровавленной одежде, а двое неизвестных убегали.

Пострадавшую госпитализировали.

Правоохранители, узнав от девушки, что она вместе с обидчиками заходила в торговое заведение, просмотрели видеозаписи с камер наблюдения.

Через некоторое время подозреваемых удалось найти и задержать.

Со слов задержанных и 12-летней девушки, они познакомились в парке в центре города, вместе распивали алкогольные напитки. Затем, закупив еще алкоголя, отправились в ближайший двор многоэтажек.

Там двое злоумышленников воспользовались состоянием пострадавшей и совершили в отношении нее насильственные действия, третьему мужчине помешали прохожие.

Следователи Центрального отдела полиции расследуют обстоятельства уголовного производства, начатого по ч.4 ст.152 УК Украины (изнасилование), что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, накануне в Кривом Роге задержали супружескую пару, которая насиловала свою 4-летнюю дочь.