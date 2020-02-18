"Поставить Украину на колени до 9 мая": в наступлении России на Донбассе увидели роковой нюанс

Внезапное наступление российских оккупантов на Донбассе свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин планирует покорить Украину до 9 мая.

Такое мнение выразил на своей странице в Facebook украинский журналист Айдер Муждабаев, отметив, что бой 18 февраля – только начало кровавой операции агрессора.

"Путин не хочет ничего ждать, ему нужно поставить Украину на колени до 9 мая. Сегодняшние бои – начало операции "Принуждение к капитуляции". Своей цели он не достигнет, но расставит точки над i во всех разговорах о "мире", "общем контроле", "выборах по украинскому законодательству" и прочем", – написал он.

Муждабаев подчеркнул, что цена этого общественного отрезвления – жизнь и здоровье тех, кто не терял трезвость мышления и все понимают. "В мире не существует большей несправедливости. Молю, чтобы наши бойцы вышли живыми из боя", – добавил журналист.

Война на Донбассе Facebook Александра Погребиского

Также на трагедию отреагировал ветеран АТО Александр Погребиский. Он отметил, что после произошедшего говорить о каком-либо перемирии и компромиссах с террористами на Донбассе вообще не имеет смысла.

"Совместное патрулирование? Платформа примирения? Сегодня в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, сейчас с 5:00 идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм. Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов идет ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия ведет огонь, подтягиваются резервы. Это война. Перемирие, которого никогда не было, сорвано окончательно. Молитесь за ребят", – написал защитник Украины.

В свою очередь журналистка Соня Кошкина обратила внимание на еще один роковой нюанс в наступлении россиян на Донбассе – они начали его в годовщину начала расстрелов Небесной Сотни на Майдане.

"Такой интенсивности боя не было уже давно, очень давно. И да, 18-го февраля. В Мордоре любят даты", – отметила она на своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

утром 18 февраля вооруженные формирования РФ пошли в атаку на Донбассе.

В результате боя, который по состоянию на утро 18 февраля продолжается у Золотого, ВСУ понесли тяжелые потери. Оккупанты попытались прорваться через линию разграничения.

В сети начали появляться видео адских боев на Донбассе, вспыхнувших из-за внезапного наступления России на Донбассе 18 февраля.

В пресс-центре ОТУ "Север" подтвердили прорыв террористов через линию разграничения в районе н.п. Ореховое и рассказали, что в ходе ожесточенных боев на Донбассе ВСУ действительно понесли потери.

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