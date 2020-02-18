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18 февраля • обновлено в 10:31
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"Поставить Украину на колени до 9 мая": в наступлении России на Донбассе увидели роковой нюанс

2.6т
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Внезапное наступление российских оккупантов на Донбассе свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин планирует покорить Украину до 9 мая.

Такое мнение выразил на своей странице в Facebook украинский журналист Айдер Муждабаев, отметив, что бой 18 февраля – только начало кровавой операции агрессора.

"Путин не хочет ничего ждать, ему нужно поставить Украину на колени до 9 мая. Сегодняшние бои – начало операции "Принуждение к капитуляции". Своей цели он не достигнет, но расставит точки над i во всех разговорах о "мире", "общем контроле", "выборах по украинскому законодательству" и прочем", – написал он.

Муждабаев подчеркнул, что цена этого общественного отрезвления – жизнь и здоровье тех, кто не терял трезвость мышления и все понимают. "В мире не существует большей несправедливости. Молю, чтобы наши бойцы вышли живыми из боя", – добавил журналист.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Facebook Александра Погребиского

Также на трагедию отреагировал ветеран АТО Александр Погребиский. Он отметил, что после произошедшего говорить о каком-либо перемирии и компромиссах с террористами на Донбассе вообще не имеет смысла.

"Совместное патрулирование? Платформа примирения? Сегодня в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, сейчас с 5:00 идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм. Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов идет ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия ведет огонь, подтягиваются резервы. Это война. Перемирие, которого никогда не было, сорвано окончательно. Молитесь за ребят", – написал защитник Украины.

В свою очередь журналистка Соня Кошкина обратила внимание на еще один роковой нюанс в наступлении россиян на Донбассе – они начали его в годовщину начала расстрелов Небесной Сотни на Майдане.

"Такой интенсивности боя не было уже давно, очень давно. И да, 18-го февраля. В Мордоре любят даты", – отметила она на своем Telegram-канале.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Айдер Муждабаев Соня Кошкина, LB
Место
Украина
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
На колени только пейсатый клоун может встать, но не Украина! Надеюсь, джавелины скоро будут использоваться по прямому назначению, а не ржаветь на складах)) Спасибо помойка, что сдвинула ситуацию с мертвой точки, а то от клоуна, с его миром во всем мире, уже подташнивать стало))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А свiдомо ЬФРДАйнутую мзфзоту и почитателей степы лщшкодава и шухевича успеют развесить до 9 мая, от XУEBA до польского Львова???
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Golan Sim
Golan Sim
Как обычно, предчувствуя свой политический крах, МАЙДАНОВСКИЕ НАЦИСТЫ в бессильной ЗЛОБЕ вновь пытаются запугать жителей Донбасса своими ВАРВАРСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ, тем самым погружая себя всё глубже в трясину ПРЕСТУПЛЕНИЙ перед украинским народом.
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