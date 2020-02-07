Усилили все меры безопасности! В Мукачево после перестрелки направили спецназ и Нацгвардию

В городе Мукачево Закарпатской области, где 7 февраля произошла перестрелка и были ранены 2 человека, по приказу министра внутренних дел Арсена Авакова ввели усиленные меры безопасности.
К обеспечению порядка привлекли сотрудников и спецподразделения Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что министр разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе. Напомним, ранее Мукачевский горсовет обратился к президенту Владимиру Зеленскому за "личным вмешательством" и попросил направить полицию и гвардейцев.
В Мукачево после перестрелки направили спецназ и Нацгвардию
Пресс-служба Нацполиции
Также сообщили, что поиски участников стрельбы продолжаются, проводится специальная полицейская операция.
Как писал OBOZREVATEL:
Полиция проинформировала, что в ходе стрельбы пострадали 24-летний и 40-летний жители Мукачево. Они находятся в медучреждениях. Один из них в реанимации, его состояние тяжелое.
Активист Сергей Самиляк из Мукачево заявил, что в городе фактически криминогенная катастрофа.
Источники OBOZREVATEL рассказали эксклюзивные подробности преступления и сообщили, что на фоне стрельбы депутат Верховной Рады IX созыва Виктор Балога хочет добиться назначения "ручного" начальника местной полиции.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!