Главная Новости
7 февраля • обновлено в 21:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Усилили все меры безопасности! В Мукачево после перестрелки направили спецназ и Нацгвардию

3.1т
Читать материал на украинском

В городе Мукачево Закарпатской области, где 7 февраля произошла перестрелка и были ранены 2 человека, по приказу министра внутренних дел Арсена Авакова ввели усиленные меры безопасности.

К обеспечению порядка привлекли сотрудников и спецподразделения Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что министр разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе. Напомним, ранее Мукачевский горсовет обратился к президенту Владимиру Зеленскому за "личным вмешательством" и попросил направить полицию и гвардейцев.

Новости
В Мукачево битами избили посетителей кафе: бойня попала на видео

В Мукачево после перестрелки направили спецназ и Нацгвардию

В Мукачево после перестрелки направили спецназ и Нацгвардию

Пресс-служба Нацполиции

Также сообщили, что поиски участников стрельбы продолжаются, проводится специальная полицейская операция.

Как писал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
Национальная гвардия Национальная полиция Украины Министерство внутренних дел Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
5
Смешно
2
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
wegweg wgweg
wegweg wgweg
Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), не упусти шанс порадовать себя и её в постели]] ---- https://cuz.su/eros
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Бля! ну прямо пчелы против меда!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги