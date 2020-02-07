Усилили все меры безопасности! В Мукачево после перестрелки направили спецназ и Нацгвардию

В городе Мукачево Закарпатской области, где 7 февраля произошла перестрелка и были ранены 2 человека, по приказу министра внутренних дел Арсена Авакова ввели усиленные меры безопасности.

К обеспечению порядка привлекли сотрудников и спецподразделения Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что министр разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе. Напомним, ранее Мукачевский горсовет обратился к президенту Владимиру Зеленскому за "личным вмешательством" и попросил направить полицию и гвардейцев.

В Мукачево после перестрелки направили спецназ и Нацгвардию Пресс-служба Нацполиции

Также сообщили, что поиски участников стрельбы продолжаются, проводится специальная полицейская операция.

Как писал OBOZREVATEL:

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