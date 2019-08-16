В Москве вынесли новое решение по украинским морякам

Московский городской суд в пятницу, 16 августа, отказал в освобождении из следственного изолятора еще шести украинских моряков-военнопленных, захваченных Россией в ноябре 2018 года.
Так, Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизо оставили под стражей до 24 октября, сообщает "Интерфакс".
Таким образом суд не поддержал апелляционную жалобу защиты на постановление Лефортовского суда Москвы.
Заседание прошло в закрытом режиме для "сохранения тайны предварительного расследования".
Ранее российский суд назвал законным арест Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Богдана Головаша и Сергея Попова.
Отметим, в РФ находившимся на судах 24 украинцам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.
Пленные украинские моряки
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Их судили за "незаконное пересечение государственной границы России".
Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается освобождать моряков, и его позиция останется неизменной до решения суда в России.
Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил моряков под стражей. В начале июля следствие предъявило им окончательные обвинения.
Министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность, что Россия освободит украинцев "в ближайшее время", просто Владимир Путин попытается получить за это как можно больше политических преференций.
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