В Москве вынесли новое решение по украинским морякам

Московский городской суд в пятницу, 16 августа, отказал в освобождении из следственного изолятора еще шести украинских моряков-военнопленных, захваченных Россией в ноябре 2018 года.

Так, Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизо оставили под стражей до 24 октября, сообщает "Интерфакс".

Таким образом суд не поддержал апелляционную жалобу защиты на постановление Лефортовского суда Москвы.

Заседание прошло в закрытом режиме для "сохранения тайны предварительного расследования".

Ранее российский суд назвал законным арест Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Богдана Головаша и Сергея Попова.

Отметим, в РФ находившимся на судах 24 украинцам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

Пленные украинские моряки Коллаж

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