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В Москве арестован экс-министр транспорта Украины Рудьковский: все подробности

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Полиция Москвы задержала экс-министра транспорта и связи Украины времен президента Виктора Ющенко, экс-нардепа от Партии регионов (2012-2014) Николая Рудьковского.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах российскому агентству новостей "Москва". В отношении бывшего нардепа избрана мера пресечения в виде ареста.

"28 сентября сотрудники полиции в Басманном районе Москвы задержали 50-летнего гражданина Украины Н. Рудьковского, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. УК РФ "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой", - сказал собеседник.

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Экс-министра Рудьковского задержали в ОАЭ

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на резонанс, заявив, что проверяет информацию. "Мы сейчас проверяем эту информацию", - заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца агентству "Интерфакс-Украина".

В свою очередь пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева отметила, что экс-министр транспорта и связи Украины был заочно арестован еще в мае 2016 года.

"Постановлением суда от 26 мая 2016 года было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Рудьковского меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории России", - цитирует ее российский "Интерфакс".

Николай Рудьковский

Николай Рудьковский

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Напомним, российские следователи возбудили в отношении Рудьковского уголовное дело за то, что он в июне 2014 года в Киеве бросил камень в посольство Российской Федерации. В мае 2016 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Рудьковского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Дубае задержали Рудьковского за поддельный иракский паспорт.

В свою очередь, в ГПУ заявили, что не объявляли в розыск экс-министра транспорта. "Украинские правоохранительные органы не ищут Рудьковского", - заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

Персона
Николай Рудьковский
Место
РоссияМосква
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Жартенко Екатерина
Жартенко Екатерина
Ура!!!!!! расея!!!!!! расстрел Рудьковскому!!!!!!!!! Расстрел и Украина будет аплодировать России!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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викторов виктор
викторов виктор
все .4 года мать без сына
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Solomko Oless
Solomko Oless
Рудьковський - типовий приклад того, як бізнесмен іде в політику, щоб захистити свої статки, а тому зі зміною політичної ситуації переходить в іншій табір. І так - весь час. Мені його абсолютно не шкода! Нехай би думав головою і дослухався до своєї совісті, якщо вона у нього.
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