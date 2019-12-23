Минская ТКГ договорилась об обмене пленными до конца года

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.

Об этом написала на своей странице в Facebook Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

"Во время видеоконференци Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже", – отметила она.

Также предстоящий обмен подтвердил и представитель России в ТКГ Борис Грызлов, передает Интерфакс-Украина. "Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", – сказал он.

Кроме того, договоренности прокомментировала "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова. "Нам наконец-то удалось достигнуть договоренностей об обмене при условиях гарантии процессуального очищения удерживаемых лиц со стороны Украины. На данный момент ведется работа по подготовке окончательного списка лиц и дате обмена", – цитирует ее слова Telegram-канал террористов Donetsk Inside.

Обмен пленными "Донецкие новости"

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились об обмене пленными во время переговоров в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

В террористической "ДНР" заявили, что готовы к обмену с Киевом до конца 2019 года. Так называемая омбудсмен "республики" Дарья Морозова отметила, что планируется обмен по формуле "88 на 53".

Зеленский сказал, что новый этап обмена пленными между Украиной и Россией будет осуществляться в три шага: сначала обмен всех установленных, потом обмен после согласования списков Международным комитетом Красного Креста и затем возвращение удерживаемых лиц из России и оккупированного Крыма.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ближайший обмен пленными между Украиной и РФ будет неравным, поскольку у Киева уже нет достаточного обменного фонда. В этой связи украинская сторона готова идти на серьезные уступки агрессору ради спасения максимального количества своих граждан.

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