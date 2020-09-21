В "ЛНР" заявили о поимке "украинских диверсантов" с оружием

Террористы "ЛНР" заявили о задержании на оккупированной территории Луганской области якобы "украинских диверсантов", которые планировали похитить гражданина Италии.

В так называемом МВД оккупантов распространили сообщение, что "диверсионная группа собиралась похитить предпринимателя и общественного деятеля из Италии Андреа Пальмери и вывезти его на территорию Украины".

Утверждается, что в эту группу якобы входили "завербованный украинскими спецслужбами" террорист из "народной милиции ДНР" и его подельник.

Оккупанты заявили, что у задержанных нашли оружие, боеприпасы, а также ампулы и шприцы с транквилизаторами для обездвиживания иностранца, которого они "собирались вывезти на автомобиле повышенной проходимости, минуя блокпосты, до линии разграничения, где их ждала группа прикрытия и эвакуации, которая должна была перебросить их через реку Северский Донец на территорию Украины".

Как писал OBOZREVATEL, недавно в районе оккупированного Россией Красного Луча Луганской области во время разборок были расстреляны "пограничники МГБ ЛНР".