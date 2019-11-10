Отправляют рыть траншеи: блогер рассказала, как "ЛНР" штрафует местных жителей

Во временно оккупированном террористами Луганске местных жителей штрафуют за появление на улице в комендантское время.

Об этом в блоге на "BBC News Україна" сообщила Яна Викторова. Так, знакомого блогерши вместе с подругой около полуночи остановили представители "народной милиции "ЛНР", устроив допрос в отделении о том, куда и зачем они направлялись.

"Знакомый, рассказывая эту историю, смущается: так глупо получилось! И вместе с тем радуется, что у них были с собой паспорта, иначе штраф был бы более 1,5 тысячи грн (4000 рублей) с каждого, а с учетом наличия паспортов получилось дешевле – почти 780 грн с каждого", – сказано в материале.

Получить штраф, как отметила автор, можно не только за пребывание на улице в комендантский час. "Многих задерживают по линии комендатуры – бегство с оружием с места службы, распитие алкоголя в военной форме и тому подобное", – добавила она.

"Из гражданских, кто прошел застенки комендатур (чаще всего это были подвалы с бронированной дверью), были такие, кого задерживали на линии разграничения как диверсантов без доказательств шпионской деятельности. Обычно задержания для выяснения обстоятельств продолжалось до полугода, а задержанного эксплуатировали на "черной работе" на кухне или для рытья траншей", – написала Викторова.

Иллюстрация. "ЛНР" 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшие узники террористов "ЛНР" рассказали о пытках в "подвалах смерти", которыми руководил экс-сотрудник СБУ Аркадий Корниевский.

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