"Заготовка СБУ!" Террористы нелепо оправдались за ДТП во время обмена пленными

В "ЛНР" заявили, что ДТП, которое произошло во время обмена пленными 29 декабря, якобы было "заготовкой" Службы безопасности Украины.
Такой фейк на своем Telegram-канале опубликовал одиозный террорист, "официальный представитель народной милиции "Луганской народной республики" Андрей Марочко.
"То, что обмен будет сопровождается провокациями с украинской стороны, никто даже не сомневался", – начал пост он, утверждая, что "провокации" начались "с момента заезда нашего автобуса на площадку для обмена".
ДТП во время обмена пленными
Telegram-канале donetchanyn
"Регулировал заезд автобуса полковник СБУ, и наш водитель следовал четко его указаниям", – добавил террорист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.
Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Владимир Зеленский.
После обмена он заявил, что "борьба за освобождение украинцев не закончена".
Также украинский глава рассказал, почему согласился передать "Л/ДНР" бывших бойцов спецподразделения "Беркут".
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