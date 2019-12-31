"Заготовка СБУ!" Террористы нелепо оправдались за ДТП во время обмена пленными

В "ЛНР" заявили, что ДТП, которое произошло во время обмена пленными 29 декабря, якобы было "заготовкой" Службы безопасности Украины.

Такой фейк на своем Telegram-канале опубликовал одиозный террорист, "официальный представитель народной милиции "Луганской народной республики" Андрей Марочко.

"То, что обмен будет сопровождается провокациями с украинской стороны, никто даже не сомневался", – начал пост он, утверждая, что "провокации" начались "с момента заезда нашего автобуса на площадку для обмена".

ДТП во время обмена пленными Telegram-канале donetchanyn

"Регулировал заезд автобуса полковник СБУ, и наш водитель следовал четко его указаниям", – добавил террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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