Готовил "переворот"? Стало известно о громоком аресте главаря "ЛНР"

Во временно оккупированном Луганске якобы арестовали одиозного "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета. Кроме того, его уволили с занимаемой должности.

Как сообщает издание "Остров", ссылаясь на источники в Луганске, по месту его жительства и работы проходят обыски. Против террориста завели уголовное дело. Кроме того, серия обысков проходит и в кабинетах его "заместителей".

Примечательно, что ранее в закрытых группах сторонников "русского мира" на Донбассе появилась информация о том, что Корнет готовится сбежать в Россию.

Возможной причиной ареста главаря террористов называют его давний конфликт нынешним "главой ЛНР" Леонидом Пасечником.

Ведь организовав "переворот" в псевдореспублике для свержения бывшего главы "ЛНР" Игоря Плотницкого, Корнет был недоволен тем, что власть на оккупированной части Луганской области в результате перешла не к нему, а к экс-главарю "МГБ ЛНР" Пасечнику.

Новость о чистках в "ЛНР" также прокомментировал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"В прошлый раз Корнет обыграл и сверг Плотницкого, оставаясь неформальным лидером боевиков, но на этот раз что-то пошло не так", – пишет он.

Игорь Корнет Википедия

Защитник Украины напомнил, что в 2017 году конфликт Корнета с Плотницким обострился. Так, первого выселили из занимаемого им дома, а 20 ноября Плотницкий заявил об устранении Корнета от выполнения им своих обязанностей по решению суда.

Однако Корнет продолжил свою деятельность, его боевики окружили центр Луганска и взяли под контроль административные здания и офис телекомпании. Окружение Плотницкого обвинили в сотрудничестве с СБУ. Также были арестованы функционеры "прокуратуры". В результате Плотницкий сложил полномочия председателя фейковой "республики".

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 ноября 2017 года в оккупированном Луганске произошел вооруженный мятеж, в результате которого Плотницкий сбежал из "ЛНР". Позже он принял решение уйти в отставку. Его место занял Леонид Пасечник, работавший ранее на подконтрольной террористам территории "министром государственной безопасности".

Однако инициатором "переворота" был Корнет, который заявлял, что он необходим для предотвращения возврата временно оккупированных районов Луганской области в состав Украины.

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