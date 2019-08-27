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В кустах срывал одежду: в Полтаве поймали на горячем педофила и чуть не линчевали

1.2т Читать материал на украинском

В воскресенье, 26 августа, в Полтаве патрульные задержали мужчину, который напал на 9-летнего ребенка, вероятно, с целью изнасилования.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Полтавской области. Полицейским, которые прибыли по вызову на улицу Сортировочная, пришлось спасать подозреваемого от возмущенной толпы.

Выяснилось, что неизвестный мужчина силой затащил в кусты девочку, которая гуляла во дворе, и начал снимать с нее одежду. Это заметили прохожие, которые выхватили ребенка из рук нарушителя и вызвали полицию.

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В Полтаве педофил напал на ребенка

В Полтаве педофил напал на ребенка

vistanews.ru

Отмечается, что патрульные задержали предполагаемого преступника и доставили в отдел полиции, где с ним будут работать следователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве педофил напал на 13-летнюю девочку прямо в подъезде многоэтажного дома.

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Место
Украина Полтава
Тег
педофилы
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