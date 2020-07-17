В Крыму заметили огромнейшую колонну военной техники России. Видео
Военная техника в Крыму.
Рядом с Бельбеком в аннексированном украинском Крыму заметили колонну военной техники РФ.
Соответствующим видео поделился в Twitter автор страницы "IgorGirkin". Очевидец заснял с машины десятки БТРов, которые стояли вдоль дороги. Рядом находились люди в форме.
На крышах некоторых боевых машин были установлены флаги российской военно-морской авиации.
По данным пропагандистских СМИ, военная колонна могла готовиться к параду в честь дня основания Морской авиации ВМФ России.
Бельбек, Крым pic.twitter.com/Qqr3YVWbQX— IgorGirkin (@GirkinGirkin) July 17, 2020
Как писал OBOZREVATEL, накануне РФ начала срочную проверку войск нескольких военных округов и флотов по поручению президента Владимира Путина. В рамках масштабной проверки в России намерены провести 56 тактических учений.