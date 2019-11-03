Под рясами – камуфляж: в Крыму "священники" задержали журналистов из-за фото

В Севастополе в аннексированном Крыму двух журналистов задержали за попытку сфотографировать свалку стройматериалов в воинской части.

Инцидент произошел с Виктором Ядухой и Надеждой Исаевой возле храма во имя святых преподобномучеников Александра Пересвета и Андрея Осляби РПЦ, передают "Примечания".

Ядуха и Исаева рассказали, что их "поймали" неизвестные люди в рясах, из-под которых виднелась военная форма.

"Мы не заходили на территорию части – мы находились неподалеку от храма, откуда прекрасно видно свалку. Стоило Надежде достать фотоаппарат, как из храма вышли два человека... Они заявили, что фотографирование здесь запрещено, после чего вызвали военное начальство. В итоге мы оказались в окружении восьми вооруженных людей. Они сказали, что вынуждены нас задержать", – сообщил Ядуха.

Впоследствии журналисты были выпущены с территории храма. Исаева рассказала, что полицейские, прибывшие на место, не составляли протоколов, ограничившись взятием объяснений с журналистов.

В свою очередь священник Александр Рева, который является помощником командира 31-й дивизии ПВО Севастополя по работе с верующими военнослужащими, назвал причины запрета съемки: он заявил, что храм является дивизионным, поэтому фото- и видеосъемка там запрещены.

В материале подчеркивается, что проблема свалок строительного мусора является довольно острой для Севастополя. Как заявили Ядуха и Исаева, они располагают информацией об организации незаконных схронов строительного мусора на территории двенадцати воинских частей.

Церковь Александра Пересвета и Андрея Осляби в Крыму Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, недавно военные в Крыму задержали "депутата Законодательного собрания" Вячеслава Горелова, двух представителей Общественной палаты и журналистов во время экологического рейда последних в Севастополе.

Контролеры обнаружили самосвал, который сгружал строительный мусор без разрешительных документов. После этого их нашли и несколько часов удерживали люди в форме.

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