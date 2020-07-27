В Крыму прощаются с погибшим сыном политзаключенного Сулейманова. Видео

В понедельник, 27 июля, в оккупированном Россией Крыму прощаются с погибшим трехлетним Мусой Сулеймановым, который был сыном политзаключенного Руслана Сулейманова.

Траурная церемония проходит в селе Строгоновка Симферопольского района, передает "Крым Реалии".

Тело ребенка еще утром привезли в дом, возле которого собрались люди, выражающие свои соболезнование родным мальчика. Также для помощи семьи погибшего организован сбор средств, все желающие бросают деньги в ящик у дома Сулейманова.

У дома Сулейманова собрались сотни людей Скриншот

Известно, что Сулейманова похоронят на кладбище в поселке (Васиет) Строгоновка, там же, где проживал ребенок.

Напомним, что в последний раз Мусу Сулейманова видели около 17:00 24 июля в песочнице возле дома. Его мама рассказала, что ненадолго зашла в дом, а когда вернулась, то ребенка уже не было.

Крымчане несли деньги для семьи погибшего ребенка Скриншот

Ящик для сбора денег Скриншот

Поисками мальчика двое суток занимались сотни местных жителей. Были задействованы дроны и тепловизоры, а также кинологи с собаками.

Однако тело мальчика нашли 26 июля в сливной яме рядом с домом в селе Строгановка. Причиной смерти Мусы стало утопление.

Церемония прощания Скриншот

Сотни человек пришли проститься с ребенком Скриншот

Церемоняи прощания с ребенком Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Сулейманов был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2019 года по обвинению в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической, но свободно действующей в Украине и большинстве европейских стран.

18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию с призывом к России освободить всех незаконно удерживаемых украинских заключенных, включая Сулейманова.