В Крыму произошло страшное ЧП с туристами. Фото

В Севастополе аннексированного Крыма двое туристов сорвались с обрыва на мысе "Фиолент". В результате один из них разбился насмерть.

Трагедия произошла 9 марта в районе остановки общественного транспорта "Маяк". Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу местного российского МЧС.

"По прибытии было установлено, что двое мужчин упали с высоты около 16-ти метров и находились в труднодоступном месте побережья", – отметили спасатели.

В Крыму разбился насмерть турист

Добравшись до людей, они выяснили, что один турист погиб на месте, а второй – мужчина 1992 года рождения – травмирован. У него была черепно-мозговая травма и множественные переломы.

Пострадавший на мысе "Фиолент" в Севастополе

"С соблюдением правил транспортировки его доставили наверх, где передали сотрудникам скорой помощи", – говорится в сообщении службы.

Пострадавшего мужчину госпитализировали, его состояние оценивается, как средней тяжести. При этом личность погибшего туриста устанавливается.

Пострадавший на мысе "Фиолент" в Севастополе

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпатах 3 марта во время снегопада погиб 35-летний киевлянин, который катался на сноуборде. Он врезался в металлическую опору.

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