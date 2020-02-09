Зарезала мать под медикаментами: в Крыму разыгралась кровавая трагедия с 7-летним ребенком

В Симферополе в аннексированном Крыму в салоне автомобиля нашли тело 7-летнего ребенка со множественными ножевыми ранениями.

Об этом со ссылкой на "Следственный комитет" Крыма сообщает подконтрольное оккупационным "властям" информагентство "Крыминформ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Поздним вечером 8 февраля в салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело 7-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди. Рядом с машиной с признаками медикаментозного отравления без сознания находилась женщина, как позже установило следствие – мать ребенка", – сообщила "официальный представитель регионального управления СК" Ольга Постнова.

В Крыму мать под медикаментами зарезала 7-летнего сына crim.sledcom.ru

На место преступления прибыла следственно-оперативная группа и криминалисты.

"В настоящее время "следственным отделом" по Киевскому району города Симферополя предварительно установлено, что утром 8 февраля 40-летняя женщина забрала сына у мужа, с которым он проживал после расставания родителей, и должна была вернуть ребенка в обозначенное время. Когда же, ближе к вечеру, женщина перестала выходить на связь, родственники забили тревогу. Вечером ее в бессознательном состоянии с признаками медикаментозного отравления обнаружили у машины прохожие, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов", – сообщила Постнова.

Женщину госпитализировали. По факту случившегося открыли уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (Совершение убийства малолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии).

"В ходе осмотра места преступления изъяты доказательства, свидетельствующие о причинении смертельных ранений ребенку его матерью, орудие убийства, пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов. В настоящее время ведутся допросы родственников и ближайшего круга лиц семьи, назначены все необходимые экспертизы", – уточнили в "СК".

В Крыму мать под медикаментами зарезала 7-летнего сына

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