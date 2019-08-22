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В Кропивницком застрелили адвоката: что о нем известно

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Адвокат Александр Иванов, которого расстреляли из автоматического оружия в Кропивницком 22 августа, ранее работал в правоохранительных органов.

Как сообщает CBN, погибший - бывший милиционер. Он занимал руководящие должности в областном главке, в частности заместителя начальника ГУ НП в области по следствию.

До этого он возглавлял Ленинский районный отдел города.

Александр Иванов

Александр Иванов

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Как стало известно из собственных источников издания, преступники пытались убить мужчину, на которого уже покушались ранее, а адвокат Иванов из-за трагического стечения обстоятельств случайно попал под пули.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейские для поимки злоумышленников объявили оперативный план "Сирена" в Кривом Роге Днепропетровской области. По их информации, они могли уехать в этот город. Разыскивается красный ВАЗ с тонированными стеклами.

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Место
Украина Кропивницкий
Теги
убийство криминал
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