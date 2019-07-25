Инструктор по вождению насмерть сбил ребенка: подробности ДТП в Кропивницком

В Кропивницком водитель автомобиля Renault сбил 12-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде. От полученных травм школьница погибла.

Как сообщила OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП в Кировоградской области Виталина Бевзенко, водитель 1963 г. р. с места происшествия не сбегал.

"Он не задержан и сотрудничает со следствием", – отметила она.

По данным местного издания mandarin-news, мужчина является инструктором по вождению одной из местных автошкол. Подтвердить или опровергнуть данную информацию в пресс-службе полиции нашим журналистам не смогли.

"Это персональные данные", – отметила Бевзенко.

Водитель насмерть сбил ребенка-велосипедиста Dozor

В сети интернет-пользователи сообщили детали происшествия. "Девочка спешила отдать велосипед хозяйке, который она взяла покататься. Ехала с горы, набрала скорость, но не справилась с управлением, влетела в большой камень на дороге, а затем по инерции под машину", – сообщила Анна Мартыненко.

На сегодняшний день все обстоятельства трагедии устанавливаются.

ДТП произошло в Кропивницком Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области один из руководителей региональной Государственной фискальной службы на внедорожнике насмерть сбил 22-летнего парня.

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