Инструктор по вождению насмерть сбил ребенка: подробности ДТП в Кропивницком

В Кропивницком водитель автомобиля Renault сбил 12-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде. От полученных травм школьница погибла.
Как сообщила OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП в Кировоградской области Виталина Бевзенко, водитель 1963 г. р. с места происшествия не сбегал.
"Он не задержан и сотрудничает со следствием", – отметила она.
По данным местного издания mandarin-news, мужчина является инструктором по вождению одной из местных автошкол. Подтвердить или опровергнуть данную информацию в пресс-службе полиции нашим журналистам не смогли.
"Это персональные данные", – отметила Бевзенко.
Водитель насмерть сбил ребенка-велосипедиста
Dozor
В сети интернет-пользователи сообщили детали происшествия. "Девочка спешила отдать велосипед хозяйке, который она взяла покататься. Ехала с горы, набрала скорость, но не справилась с управлением, влетела в большой камень на дороге, а затем по инерции под машину", – сообщила Анна Мартыненко.
На сегодняшний день все обстоятельства трагедии устанавливаются.
ДТП произошло в Кропивницком
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области один из руководителей региональной Государственной фискальной службы на внедорожнике насмерть сбил 22-летнего парня.
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