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12 октября • обновлено в 21:51
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"Радикалы отобрали у бабушки еду": Азаров оконфузился в сети новым фейком об Украине. Видео

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Бывший премьер-министр Украины времен президентства Виктора Януковича Николай Азаров распространил фейковое видео, на котором двое "активистов" отбирают продукты у бабушки в Кривом Роге.

Продуктовый набор старушка якобы получила от бывшего регионала, внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины 9-го созыва Дмитрия Шпенова, что и не понравилось мужчинам. Роликом политик поделился на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Все оранжевые – мрази и подонки. Судите сами!" – написал сбежавший из Украины Азаров.

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"Радикалы отобрали у бабушки еду": Азаров оконфузился в сети новым фейком об Украине. Видео

Коллаж

На видео показано, как к пенсионерке подошли двое мужчин, обвинив ее в том, что та продала свой голос за гуманитарную помощь.

Женщина объяснила, что взяла продуктовый набор, потому что ей не хватает пенсии. Мужчина предложил ей подрабатывать. "А как я пойду подрабатывать, если я уже старенькая?" – спросила пенсионерка.

"Радикалы отобрали у бабушки еду": Азаров оконфузился в сети новым фейком об Украине. Видео

Скрин видео

Отметим, фейк вызвал волну негодования у россиян. Историю также подхватили и, по принципу "распятого мальчика", активно используют пропагандистские СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
российская пропаганда
Персона
Николай Азаров
Место
Украина Кривой Рог
Теги
фейки видео продукты политика
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
реально подонки б@ндеровские.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Я так понял Киля Бимба сие действие снимал лично.... Киля, а где распятые снегири в трусиках?
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