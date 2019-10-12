"Радикалы отобрали у бабушки еду": Азаров оконфузился в сети новым фейком об Украине. Видео

Бывший премьер-министр Украины времен президентства Виктора Януковича Николай Азаров распространил фейковое видео, на котором двое "активистов" отбирают продукты у бабушки в Кривом Роге.

Продуктовый набор старушка якобы получила от бывшего регионала, внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины 9-го созыва Дмитрия Шпенова, что и не понравилось мужчинам. Роликом политик поделился на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Все оранжевые – мрази и подонки. Судите сами!" – написал сбежавший из Украины Азаров.

Коллаж

На видео показано, как к пенсионерке подошли двое мужчин, обвинив ее в том, что та продала свой голос за гуманитарную помощь.

Женщина объяснила, что взяла продуктовый набор, потому что ей не хватает пенсии. Мужчина предложил ей подрабатывать. "А как я пойду подрабатывать, если я уже старенькая?" – спросила пенсионерка.

Скрин видео

Отметим, фейк вызвал волну негодования у россиян. Историю также подхватили и, по принципу "распятого мальчика", активно используют пропагандистские СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Азаров решил сострить касательно членства Великобритании и Украины в Европейском союзе и нарвался на насмешки в сети.

Также он опозорился заявлением о "возрождении фашизма" в Украине, чем тоже спровоцировал острую критику своих опусов.

Ранее беглый экс-премьер предстал на пропагандистском телевидении России экспертом по украинскому языку, насмешив сеть.

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