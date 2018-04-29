В Кривом Роге снова произошло масштабное ДТП с участием маршрутки

В воскресенье, 29 апреля, в Кривом Роге столкнулись микроавтобус и городская маршрутка, в результате чего пострадали четыре человека.

Как передает 1tv.kr.ua, ДТП произошло около 16:30 в Покровском районе на перекрестке улиц Ракитина и Музыкальной. Микроавтобус Opel Vivaro въехал в маршрутку Mersedes Sprinter.

Водитель микроавтобуса вез детей на спортивные соревнования. В результате пострадали двое 10-летних детей и двое взрослых, которых увезли в больницу для осмотра.

У одного из водителей выявили порезы, ушибы и закрытую черепно-мозговую травму, у другого диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

Как писал "Обозреватель", в Кривом Роге 17 апреля произошло страшное ДТП с автобусом и маршруткой, в результате чего погибли 11 человек. При этом некоторые пострадавшие до сих пор находятся в больнице, один из них накануне скончался.