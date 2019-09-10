В "колонии" Зайцевой произошел скандал: в чем дело

Целый ряд нарушений обнаружили в Покровском исправительном центре №79, куда в начале сентября этапировали виновницу смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской Алену Зайцеву.

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области. Так, были обнаружены нарушения трудового законодательства.

"По результатам проведенной проверки соблюдения администрацией исправительного центра требований законодательства, регулирующего вопросы трудовых правоотношений, прокуратурой установлен ряд нарушений", – говорится в сообщении.

Среди нарушений: трудоустройство осужденных при отсутствии паспорта, привлечение их к общественно полезному оплачиваемому труду без заключения срочного трудового договора, несообщение территориальным органам Государственной фискальной службы о принятии работников (осужденных) на работу, отсутствие начисления единого социального взноса с заработной платы, превышение законодательно установленных размеров отчислений с заработной платы и тому подобное.

По результатам проверки было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение требований трудового законодательства) УК Украины.

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