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11 марта • обновлено в 18:42
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В Киеве задержан боевик ИГИЛ. Фото

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Служба безопасности Украины задержала в столице участника международной террористической организации "Исламское государство".

Задержали иностранца, который находится в международном розыске, на одной из столичных улиц, сообщается на сайте украинской спецслужбы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

"Иностранец нелегально прибыл в Украину, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности из-за участия в незаконных вооруженных формированиях ИГИЛ", – уточнили в СБУ.

В Украине боевик присоединился к одной из этнических группировок, которая причастна к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Задержанный находится под стражей. Прокуратура начала процедуру его экстрадиции.

В Киеве задержан боевик ИГИЛ

В Киеве задержан боевик ИГИЛ

СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в ноябре 2019 года был задержан один из ключевых руководителей ИГИЛ. Совместную спецоперацию провели Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел Грузии, а также Центральное разведывательное управление США.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Киев
Теги
Служба безопасности Украины ИГИЛ
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Ш. Олег
Ш. Олег
Боевой побратим Сашка Билого и Зелимхана Хангошвили по Ичкерии? Ну, повезло, чо. Будет сидеть в европейской тюрьме, читать Коран, халяльный крем-марго кушать. А мог бы, как они… того-этого. Так что, думаю, рад сейчас этот бармалей неописуемо.
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