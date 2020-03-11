Служба безопасности Украины задержала в столице участника международной террористической организации "Исламское государство".

Задержали иностранца, который находится в международном розыске, на одной из столичных улиц, сообщается на сайте украинской спецслужбы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

"Иностранец нелегально прибыл в Украину, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности из-за участия в незаконных вооруженных формированиях ИГИЛ", – уточнили в СБУ.

В Украине боевик присоединился к одной из этнических группировок, которая причастна к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Задержанный находится под стражей. Прокуратура начала процедуру его экстрадиции.

В Киеве задержан боевик ИГИЛ СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в ноябре 2019 года был задержан один из ключевых руководителей ИГИЛ. Совместную спецоперацию провели Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел Грузии, а также Центральное разведывательное управление США.

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