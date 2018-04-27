В Киеве взорвался автомобиль, есть жертвы: все подробности

В пятницу, 27 апреля, Дарницком районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего погиб один человек.

"В 22:20 поступило сообщение, что по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль", - сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве.

ГУ Нацполиции Киева

На место происшествия выехали патрульные, следователи и кинологи.

ГУ Нацполиции Киева

По предварительным данным в результате взрыва погиб один человек и еще один получил ранения. Травмированный был доставлен в больницу и ему оказывается помощь.

В настоящее время устанавливается личность погибшего, проводятся первоочередные следственные действия.

ГУ Нацполиции Киева

Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле "Шеврлоле" во время движения взорвалась граната.

ГУ Нацполиции Киева

По факту взрыва полиция возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовное кодекса Украины.

Как сообщал "Обозреватель", 21 апреля в Киеве на ул. Пожарского в Днепровском районе произошел взрыв на спортивной площадке.