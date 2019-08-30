В Киеве силовики нагрянули с обысками к Аласании и в НОТУ: что произошло

В пятницу, 30 августа, Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в здании Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Также силовики нагрянули в жилье нескольких сотрудников НОТУ, передает пресс-служба ГБР.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что обыски проходят по шести адресам.

"Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО "НОТУ ", а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц", – говорится в сообщении.

Издание "Детектор медиа" со ссылкой на источник пишет, что обыски также проходят на дому у председателя правления НОТУ Зураба Аласания.

Отмечается, что ранее ГБР проводило расследование дел о возможной растрате средств телерадиокомпании бывшим исполнительным директором НОТУ Александром Лиевым. При этом он заявил, что ему ничего не известно об обысках и уголовном производство, которое расследует ГБР.

По его словам, есть старое уголовное производство, открытое по заявлению одного из народных депутатов из группы "Возрождение".

"Оно не закрыто, но это полный бред, оно высосано из пальца. Он (нардеп - Ред.) жаловался, например, что мы закупили технику по завышенным ценам. Но все происходило по тендерам через Prozorro", – пояснил он.

При этом ответственный за безопасность на "Общественном телевидении" Владимир Проценко заявил, что в их офис в Киеве пришли с обысками. Он сообщил, что люди не представились и не предъявили постановление суда с разрешением на проведение следственных действий.

"Знаю только, что один из них является сотрудником Службы безопасности Украины по имени Константин", – подчеркнул Проценко.

С его слов, силовики пришли в один из офисов бухгалтерии и пытаются вытеснить работников, ничего не объясняя. При этом Проценко не знает об обысках у кого-то из руководства: "Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть".

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