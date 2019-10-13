В Киеве поймали набитое оружием и взрывчаткой авто: фото и видео с места

В Киеве сотрудники полиции задержали по ориентировке автомобиль, в салоне которого обнаружили оружие и взрывчатку.

Об этом сообщает "Информатор". Задержание произошло в Голосеевском районе столицы, на улице Заболотного недалеко от табачной фабрики (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Задержание подозреваемых kiev.informator.ua

В субботу правоохранители остановили Ford, который недавно проходил по ориентировке как автомобиль, из которого были осуществлены выстрелы. Во время осмотра машины было обнаружено оружие и взрывчатка.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

"В ходе досмотра полицейские нашли не только оружие, из которого предположительно велась стрельба, но и взрывчатку. По пока не подтвержденной информации, которую нам сообщили полицейские, в салоне находились две гранаты РГД-5 и одна граната Ф-1", — говорится в сообщении.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

На время оперативных действий на место вызвали порядка десяти экипажей патрульной полиции вместе с медиками. Движение в сторону Одесской площади было ограничено, из-за чего автомобили пустили по встречной полосе.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Киеве обнаружили арсенал оружия из ООС, в котором нашли гранаты, винтовки и почти 3000 пуль.

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