В Ивано-Франковске чиновник погорел на взятке за продажу стройматериалов

Служба безопасности Украины разоблачила главного инженера одного из коммунальных предприятий Ивано-Франковска на получении взятки в почти 120 тысяч гривен.

Как сообщили на сайте пресс-службы СБУ, по версии следствия, чиновник требовал деньги у местного жителя за продажу строительных материалов, находящихся на балансе предприятия.

Как выяснили сотрудники ведомства, реализация "товара" планировалась главным инженером с нарушением предусмотренной законом процедуры.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Чиновника задержали на территории предприятия после получения 118 тысяч гривен – всей суммы неправомерной выгоды.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении чиновнику о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия. Операция по разоблачению проводилась совместно с городским отделом полиции ГУ Нацполиции области под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковска" – сказано в сообщении.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудник Департамента киберполиции Нацполиции Украины попался на вымогательстве взятки в размере 5 тысяч долларов у местного жителя за непривлечение его к ответственности за распространение порнографии.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!