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27 февраля • обновлено в 11:06
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В Ивано-Франковске чиновник погорел на взятке за продажу стройматериалов

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Служба безопасности Украины разоблачила главного инженера одного из коммунальных предприятий Ивано-Франковска на получении взятки в почти 120 тысяч гривен.

Как сообщили на сайте пресс-службы СБУ, по версии следствия, чиновник требовал деньги у местного жителя за продажу строительных материалов, находящихся на балансе предприятия.

Как выяснили сотрудники ведомства, реализация "товара" планировалась главным инженером с нарушением предусмотренной законом процедуры.

В Ивано-Франковске чиновник погорел на взятке за продажу стройматериалов

ssu.gov.ua

В Ивано-Франковске чиновник погорел на взятке за продажу стройматериалов

ssu.gov.ua

Чиновника задержали на территории предприятия после получения 118 тысяч гривен – всей суммы неправомерной выгоды.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении чиновнику о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия. Операция по разоблачению проводилась совместно с городским отделом полиции ГУ Нацполиции области под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковска" – сказано в сообщении.

В Ивано-Франковске чиновник погорел на взятке за продажу стройматериалов

ssu.gov.ua

В Ивано-Франковске чиновник погорел на взятке за продажу стройматериалов

ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудник Департамента киберполиции Нацполиции Украины попался на вымогательстве взятки в размере 5 тысяч долларов у местного жителя за непривлечение его к ответственности за распространение порнографии.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Ивано-Франковск
Тег
Служба безопасности Украины
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