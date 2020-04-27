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28 апреля • обновлено в 01:44
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В Испании задержали опасного украинца, похищавшего людей

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Испанская полиция задержала гражданина Украины Александра Золотухина, разыскиваемого Интерполом по подозрению в совершении ряда преступлений у себя на родине.

Его подозревают в вандализме, похищении людей, ограблении, угоне автомобилей и принадлежности к преступной группировке, сообщает DW.

Похищал телеведущего: в Испании задержали опасного украинца

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В полиции Испании назвали его опасным преступником и уточнили, что ордер на его арест был выписан правоохранительными органами Украины.

Отмечается, что в феврале в феврале 2016 года Золотухин вместе с десятью соучастниками вместе с десятью соучастниками Золотухин принимал участие в похищении ведущего одного из украинских телевизионных каналов.

Журналиста схватили и якобы силой затолкали в автофургон. Месяц спустя задержанный напал на спортивный клуб, нанес тяжкие телесные повреждения двум лицам, которые там находились, и значительный материальный ущерб помещению клуба. Его также обвиняют в ограблении женщины, которой он угрожал ножом.

Дело передадут в Национальную судебную палату Испании, которая занимается вопросами экстрадиции подозреваемых-иностранцев на родину. Процедура возвращения его в Украину может длиться от нескольких месяцев до полтора лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в январе задержали гражданина Беларуси, которого разыскивал Интерпол. 38-летнего мужчину подозревают в краже в особо крупных размерах и подделке документов.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Испания
Теги
задержание Интерпол
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