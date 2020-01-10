В Иране заявили, что на расследование катастрофы МАУ уйдут годы

На полное расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном может уйти от одного до двух лет.

Об этом 10 января заявил иранский чиновник, сообщает Reuters. Что касается расшифровки "черных ящиков", найденных на месте крушения, то она, по его словам, займет один-два месяца.

Напомним, специалисты из Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев самолета Boeing 737, который разбился 8 января.

Катастрофа в Иране

Как сообщал OBOZREVATEL:

основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что иранская сторона сгребает обломки украинского Boeing бульдозером. Это уничтожает шансы на проведение детального расследования трагедии.

Напомним, 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, согласно данным разведки, Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

Президент США Дональд Трамп также выразил сомнения в том, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заверил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

Власти Ирана категорически отрицают, что самолет МАУ мог быть случайно сбит ракетой российского производства. Такую позицию озвучил официальный представитель иранского правительства Али Рабей.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления мировых лидеров только спустя 12 часов. Он заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ не исключается, но пока не является подтвержденной.

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