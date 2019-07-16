В Херсонской области пассажирский автобус протаранил грузовик: 7 человек пострадали. Фото ДТП

В понедельник, 15 июля, в Херсонской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого пострадали пять человек.

Как сообщает полиция области, авария произошла около 13:30 на Бериславском шоссе на повороте в село Зеленовка.

Правоохранители установили, что водитель автобуса не выбрал безопасную скорость движения и врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении.

ДТП Нацполиция

Пять пострадавших с различными травмами доставили в больницу, еще двум пассажирам медики оказали помощь на месте.

Предварительно полиция квалифицирует событие по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля под Киевом произошло масштабное ДТП с маршруткой, погибли три человека.

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