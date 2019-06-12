"Был религиозным": подробности жуткого самоубийства дрелью в Херсоне

Молодой мужчина, который перерезал себе горло с помощью электродиска для резки дерева в Херсоне, был религиозным и посещал протестантскую церковь Свидетелей Иеговы.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Нацполиции Херсонской области. Ранее появилась информация, что якобы погибший был втянут в какую-то секту и решил отрезать себе голову электропилой.

"Он действительно был очень религиозным, относился к Свидетелям Иеговы. Но данных о том, что он еще ходил и в какую-то секту, у нас нет", – сообщил заместитель начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Херсонской области Виталий Байдеров.

Полиция

Также в пресс-службе полиции области рассказали, что, по словам родственников погибшего, по характеру мужчина всегда был очень замкнутым, а в последнее время и вовсе ушел в себя.

Вместе со своей матерью он работал на государственном предприятии. "После работы они вдвоем вернулись домой. Во дворе у них два дома, в одном живут родители, в другом – он. Мужчина пошел к себе. А уже через полчаса, когда мама зашла к нему, он лежал в крови", – сообщили в пресс-службе.

В полиции предполагают, что это было самоубийство, хотя уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины (убийство).

Также в полиции уточняют, что мужчина использовал не электропилу, а дрель с круглым металлическим диском диаметром примерно 10 см для резки дерева или металла.

Дрель с насадкой

"По словам родных, в свободное время мужчина любил что-то мастерить по дереву, вырезал, точил и т.п. Поэтому под рукой у него была такая дрель с разными насадками", – пояснили в пресс-службе полиции области.

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