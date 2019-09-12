В Харькове задержали вероятного насильника 12-летней девочки

Харьковские полицейские задержали мужчину, который, вероятно, причастен к избиению и изнасилованию 12-летней девочки.

Об этом сообщил МедиаПорт. Мужчину доставили в отделение полиции.

Как заявил начальник Главного управления Наполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, у задержанного 34-летнего мужчины изъяли мобильный телефон с видеозаписью, подтверждающий его причастность к преступлению.

В Харькове изнасиловали 12-летнюю девочку belnovosti.by

"У него изъяты в ходе проведения неотложных мероприятий, следственно-оперативных действий, доказательства того, что именно он совершил это преступление. Более того, у него был изъят его телефон, на котором мы увидели видео, что он снял свои преступные действия.

Сегодня [12 сентября] гражданину будет вручено подозрение в совершении особо тяжкого преступления по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет", – сказал Сокуренко.

Ранее в сети появилось фото вероятного преступника. По информации местных жителей, это мужчина около 25 лет, рост – 175 см, был одет в синюю футболку с изображенным на ней белым петухом.

Вероятный преступник "Харьков NOW"

Как писал OBOZREVATEL, в Харькове в среду, 11 сентября, у микрорайона Горизонт педофил изнасиловал 12-летнюю девочку.

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