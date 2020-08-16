В Харькове таксист с перерезанным горлом сам приехал в больницу. Фото 18+

В Харьковскую больницу приехал таксист, раненный в шею.
В Харькове водитель такси с ножевым ранением шеи сам доехал на авто в приемное отделение больницы.
Инцидент подтвердила пресс-служба полиции области. На сайте правоохранителей уточняется, что сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков 15 августа около 18:50.
Пострадавший – 51-летний харьковчанин. 057.ua
По данным Telegram-канала "ХС | Харьков", у 51-летнего мужчины произошел конфликт со знакомым в районе Немышли и тот ударил его ножом в горло, повредив артерию и задев ротовую полость. Также нанес удары ножом в ногу.
"Пострадавший зажал рукой артерию, сел в свой автомобиль, доехал до больницы и зашел в приемное отделение, истекая кровью. Сейчас он в реанимации без сознания", – сказано в сообщении.
Мужчина сам приехал на авто в больницу. 057.ua
На машине видно потеки крови. 057.ua
В полиции отметили, что пострадавшему понадобилась операция. Копы проводят проверку и устанавливают обстоятельства получения ранения.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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У мужчины повреждена артерия. 057.ua
Кровь в салоне авто. 057.ua
Лужа крови под водительским сиденьем. 057.ua
Следы крови в машине. Telegram "ХС | Харьков"
Авто пострадавшего. Telegram "ХС | Харьков"
Скриншот сообщения Telegram-канала "ХС | Харьков"
Водитель сам дошел до приемного отделения. Telegram "ХС | Харьков"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе 29-летний местный житель напал с ножом на 20-летнего парня после отказа угостить сигаретой.
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