В Харькове СБУ обезвредила банду полицейских-взяточников: опубликованы фото и видео

В Харькове сотрудники СБУ совместно с полицией поймали на взятках группу патрульных полицейских.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что действующие работники Управления патрульной полиции организовали механизм систематического вымогательства денег с водителей за якобы нарушение правил дорожного движения. В качестве посредника патрульные привлекли водителя такси.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факты получения участниками группы взяток от местных жителей.

Сотрудники СБУ задержали трех полицейских после получения очередной взятки от водителя в размере более двадцати тысяч гривен.

facebook.com/SecurSerUkraine

facebook.com/SecurSerUkraine

facebook.com/SecurSerUkraine

facebook.com/SecurSerUkraine

Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. По данной статье предусмотрено наказание от восьми до двенадцати лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в интернет попало видео, как в Харькове полиция вымогала у водителя взятку в размере 5 тыс. грн.