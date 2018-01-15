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В Харькове СБУ обезвредила банду полицейских-взяточников: опубликованы фото и видео

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В Харькове сотрудники СБУ совместно с полицией поймали на взятках группу патрульных полицейских.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что действующие работники Управления патрульной полиции организовали механизм систематического вымогательства денег с водителей за якобы нарушение правил дорожного движения. В качестве посредника патрульные привлекли водителя такси.

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Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факты получения участниками группы взяток от местных жителей.

Сотрудники СБУ задержали трех полицейских после получения очередной взятки от водителя в размере более двадцати тысяч гривен.

facebook.com/SecurSerUkraine

facebook.com/SecurSerUkraine

facebook.com/SecurSerUkraine

facebook.com/SecurSerUkraine

Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. По данной статье предусмотрено наказание от восьми до двенадцати лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в интернет попало видео, как в Харькове полиция вымогала у водителя взятку в размере 5 тыс. грн.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на Обозревателе.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
УкраинаХарьков
Объекты
Национальная полиция УкраиныполицияСлужба безопасности Украинывзятка
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