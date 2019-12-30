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30 декабря • обновлено в 10:45
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В Харькове горел Центр профтехобразования: подробности и фото ЧП

1.4т
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В воскресенье, 29 декабря, в Харькове произошел серьезный пожар в Центре профессионально-технического образования на бульваре Ивана Каркача, 24.

Информации о пострадавших и жертвах нет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило спасателям в 17:58. К месту происшествия были направлены 4 отделения ГСЧС на автоцистернах и 1 – на автолестнице. Огонь охватил около 200 кв. м.

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В Харькове горел Центр профтехобразования

В Харькове горел Центр профтехобразования

Пресс-служба ГСЧС в Харьковской области

На момент прибытия спасателей было установлено, что загорелись деревянные конструкции кровли перехода между двумя зданиями социально-бытовых корпусов Центра.

В Харькове горел Центр профтехобразования

В Харькове горел Центр профтехобразования

Пресс-служба ГСЧС в Харьковской области

В Харькове горел Центр профтехобразования

В Харькове горел Центр профтехобразования

Пресс-служба ГСЧС в Харьковской области

В 18:32 пожар был локализован, а в 20:32 полностью ликвидирован. Причина ЧП пока неизвестна.

В Харькове горел Центр профтехобразования

В Харькове горел Центр профтехобразования

Пресс-служба ГСЧС в Харьковской области

В Харькове горел Центр профтехобразования

В Харькове горел Центр профтехобразования

Пресс-служба ГСЧС в Харьковской области

В Харькове горел Центр профтехобразования

В Харькове горел Центр профтехобразования

Пресс-служба ГСЧС в Харьковской области

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украину всколыхнул пожар в Одесском экономическом колледже, который закончился гибелью 16 человек. Причиной стало халатное отношение руководства и персонала учебного заведения к противопожарной безопасности.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Харьков
Тег
пожар
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