Спас жизнь другу: в Харькове похоронили погибшего воина НГУ

В Харькове 18 декабря на Аллее Героев похоронили 21-летнего воина Национальной гвардии Украины Сергея Михальчука.

Как пишет "Объектив", защитник Украины героически погиб, прикрыв собой от осколков боевого побратима во время своей первой ротации на войну (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В результате попадания мины в окоп принял решение прикрыть товарища собой. Потому что товарищ не успел дойти до укрытия. Большинство осколков взял на себя. Получил ранения, не совместимые с жизнью. При этом спас жизнь товарищу. Товарищ получил более легкие ранения", – рассказал командир воинской части №3018 НГУ Иван Миропольский.

"Отличный спортсмен, хороший стрелок. Был классным пулеметчиком, находился на самом опасном участке фронта. Только слова позитива. Мы потеряли серьезного бойца", – добавил он.

Сергея Михальчука похоронили на Аллее Героев в Харькове "Объектив"

Сергей Михальчук Facebook Харитона Старского

За проявленный героизм Михальчука посмертно представят к высокой государственной награде "Герой Украины".

Как передает "ТСН", накануне с юным воином его побратимы попрощались прямо на передовой – в поселке Новолуганское. На площади возле сельсовета населенного пункта собрались нацгвардейцы и некоторые местные патриоты. После этого тело парня увезли в родное село Большие Проходы на Харьковщине в Дергачевском районе.

Сергея Михальчука похоронили на Аллее Героев в Харькове "Объектив"

Сергея Михальчука похоронили на Аллее Героев в Харькове "Объектив"

Он родился в многодетной семье и был самым младшим из шести детей. В НГУ парень пошел не сразу после школы, а после прохождения срочной службы. После этого он подписал контракт и попал на фронт.

"Он мне подарил жизнь", – вспоминает военный с позывным "Веселый", который в момент смертельной атаки российских террористов стоял за Михальчуком. "Сергей все осколки принял на себя", – добавил боец НГУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в зоне проведения ООС на Донбассе 14 декабря во время вражеского артиллерийского обстрела погиб боец Нацгвардии Сергей Михальчук. Погибшему был всего 21 год.

А 17 декабря стало известно о гибели от рук российских оккупантов старшего солдата 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Василия Лисицына. 27-летний Герой был родом из Кропивницкого.

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