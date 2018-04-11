В Харькове нашли мешок с телом

В Харькове под мостом на площади Фейербаха обнаружили мешок с телом мужчины.

Как сообщает пресс-служба полиции области, о находке сообщил местный житель.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, оперативные службы и кинологи.

По документам, которые находились в одежде погибшего, установлена ​​его личность. Им оказался харьковчанин 1967 года.

Правоохранители начали расследование по факту умышленного убийства (ч.1 ст. 115 УК).

Тело направлено на вскрытие для установления причин смерти. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Обозреватель", под Киевом произошло чудовищное убийство.