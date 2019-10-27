Главная Новости
28 октября • обновлено в 00:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Ездили на работу: киевлянин нашел свое украденное авто у полицейских

1.4т Читать материал на украинском

Киевлянин, у которого угнали Mazda 6, самостоятельно нашел свое авто в Харькове. Оказалось, что на машине около месяца ездили сотрудники местной полиции.

Однако, вернуть украденное пострадавший пока так и не смог, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Кража произошла 30 июня текущего года посреди ночи. Владелец Максим Шкварко вышел покурить на балкон, и на стоянке вместо своей машины увидел пустое место.

Новости
Грабили элитные квартиры по всей Украине: полиция задержала опасную банду. Фото спецоперации

Украденная Mazda 6

Украденная Mazda 6

Скрин видео

"[Полицейские] сказали, что моя машина там буквально 6-8 минут назад прошла "Рубеж". Поехала по Броварской трассе", – рассказал мужчина. Правоохранители, по его словам, приехали на вызов за считанные минуты.

"Где-то через месяц мне написал неизвестный человек в Facebook, что якобы видел мою машину в группе, которая продает, скрытая группа, которая продает перебитые машины, ворованные и так далее", – добавил Шкварко.

Он сразу связался с продавцом Mazda 6 в этой группе. Представился покупателем, чтобы выяснить, его ли это авто. Он попросил больше фото. Около 20 снимков в разных ракурсах помогли ему убедиться, что машина точно его.

Пострадавший

Пострадавший

Скрин видео

Новости
В Днепре мужчина устроил ночное "ралли" на угнанном автобусе

Шкварко рассказал, что был готов поехать и выкупить свою машину у угонщиков. Он договорился о покупке за 6,5 тысяч долларов, но продавцы исчезли.

Через некоторое время мужчине позвонил знакомый харьковчанин, которому удалось найти авто.

"Заглушка какая-то не того цвета стоит – у меня заглушки не было вообще. Ее вставили специально – знали, по каким параметрам я ищу. Окна у меня были передние не затонированы, их затонировали – сделали все самое дешевое, что могли сделать. И называет номера, которые я знаю, которые я не говорил никому, которые я пробивал – их нигде нет в базе – АХ 1717 ТТ", – рассказал пострадавший.

"Последний раз где мою машину видели – из нее вышел оперуполномоченный Фрунзовского района Герасимов Виталий Сергеевич. Он передал ключи своему брату – следователю Орджоникидзевского РОВД Герасимову Артему Сергеевичу. Тот сел в машину и уехал", – добавил он.

Новости
Вылетел на тротуар: в Киеве сотрудник СТО угнал и разбил авто клиента

Оказалось, полицейские уже около месяца ездят на ворованном авто на работу.

"Он понимал, что он ездит на краденой машине. Я пришел в РОВД – вышел Артем Герасимов, следователь, который ездил на моей машине. И я говорю, слушай, говорю, ну по-нормальному, выкати мне машину. Где-то поставь. Я уеду из твоего Харькова. Я не хочу никаких заявлений", – сказал владелец авто.

Следователь в ответ заявил, что машину ему за 200 долларов дал покататься друг, его номер телефона в блокноте, а блокнот – потерял.

Шкварко написал заявление, и против полицейского начали служебное расследование. Герасимова также отстранили от исполнения обязанностей.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в столице Норвегии Осло вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи и влетел в толпу пешеходов. В сети показали видео с места преступления.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Автоугоны в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
Автоугоны в Киеве Автоугоны Криминал
Место
Украина Харьков
Теги
автокражи авто видео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel