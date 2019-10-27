Ездили на работу: киевлянин нашел свое украденное авто у полицейских

Киевлянин, у которого угнали Mazda 6, самостоятельно нашел свое авто в Харькове. Оказалось, что на машине около месяца ездили сотрудники местной полиции.

Однако, вернуть украденное пострадавший пока так и не смог, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Кража произошла 30 июня текущего года посреди ночи. Владелец Максим Шкварко вышел покурить на балкон, и на стоянке вместо своей машины увидел пустое место.

Украденная Mazda 6 Скрин видео

"[Полицейские] сказали, что моя машина там буквально 6-8 минут назад прошла "Рубеж". Поехала по Броварской трассе", – рассказал мужчина. Правоохранители, по его словам, приехали на вызов за считанные минуты.

"Где-то через месяц мне написал неизвестный человек в Facebook, что якобы видел мою машину в группе, которая продает, скрытая группа, которая продает перебитые машины, ворованные и так далее", – добавил Шкварко.

Он сразу связался с продавцом Mazda 6 в этой группе. Представился покупателем, чтобы выяснить, его ли это авто. Он попросил больше фото. Около 20 снимков в разных ракурсах помогли ему убедиться, что машина точно его.

Пострадавший Скрин видео

Шкварко рассказал, что был готов поехать и выкупить свою машину у угонщиков. Он договорился о покупке за 6,5 тысяч долларов, но продавцы исчезли.

Через некоторое время мужчине позвонил знакомый харьковчанин, которому удалось найти авто.

"Заглушка какая-то не того цвета стоит – у меня заглушки не было вообще. Ее вставили специально – знали, по каким параметрам я ищу. Окна у меня были передние не затонированы, их затонировали – сделали все самое дешевое, что могли сделать. И называет номера, которые я знаю, которые я не говорил никому, которые я пробивал – их нигде нет в базе – АХ 1717 ТТ", – рассказал пострадавший.

"Последний раз где мою машину видели – из нее вышел оперуполномоченный Фрунзовского района Герасимов Виталий Сергеевич. Он передал ключи своему брату – следователю Орджоникидзевского РОВД Герасимову Артему Сергеевичу. Тот сел в машину и уехал", – добавил он.

Оказалось, полицейские уже около месяца ездят на ворованном авто на работу.

"Он понимал, что он ездит на краденой машине. Я пришел в РОВД – вышел Артем Герасимов, следователь, который ездил на моей машине. И я говорю, слушай, говорю, ну по-нормальному, выкати мне машину. Где-то поставь. Я уеду из твоего Харькова. Я не хочу никаких заявлений", – сказал владелец авто.

Следователь в ответ заявил, что машину ему за 200 долларов дал покататься друг, его номер телефона в блокноте, а блокнот – потерял.

Шкварко написал заявление, и против полицейского начали служебное расследование. Герасимова также отстранили от исполнения обязанностей.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в столице Норвегии Осло вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи и влетел в толпу пешеходов. В сети показали видео с места преступления.

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