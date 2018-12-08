В Грузии задержали украинского режиссера: что произошло

В Грузии в международном аэропорту Тбилиси пограничниками был задержан украинский режиссер Сергей Лозница.

Как передает "Радио Свобода", его отвели в специальную комнату, где он был допрошен неизвестными.

"Они остановили всех людей, у которых был украинский паспорт. Нас отвели в отдельную комнату, где шесть или семь человек задавали вопросы. Эти люди не носили форму и не говорили, из какого они ведомства. Они спрашивали, откуда вы, кто вы по профессии и так далее", — рассказал он.

По словам Лозницы, он посоветовал поискать его имя в интернете, вскоре после чего его отпустили.

Отмечается, что режиссер приехал на 19-й кинофестиваль Тбилиси на кинопремьеру собственного фильма.

При этом "Грузия online" связывает инцидент с задержанием украинцев в Грузии 2 декабря.

"После задержания семерых ветеранов батальона "Донбасс" грузинские пограничники задержали режиссера фильма "Донбасс", — сказано в сообщении издания.

Сергей Лозница radiotavisupleba.ge

Как писал OBOZREVATEL, 2 декабря в гостиницу "Альянс" в Тбилиси с обыском нагрянул спецназ и задержал шестерых граждан Украины и одного грузина.

Некоторые из них в Украине проходят по уголовным делам: подозреваются в похищении человека, грабежах и хранении оружия.

Журналисты нашего издания разбирались, что известно о задержанных в Грузии людях Семенченко и как там замешан Саакашвили.